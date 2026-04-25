Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία και μικρή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ καταγράφονται στη νέα δημοσκόπηση της GPO, η οποία δείχνει παράλληλα αύξηση των αναποφάσιστων. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι τελευταίοι θα κατευθύνουν την ψήφο τους προς τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα.

Σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών πιέσεων, όπου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επηρεάζει το κλίμα, η δημοσκόπηση δείχνει υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας κατά 2,3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, στο 23,8%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το χαμηλότερο για το 2026, ακυρώνοντας τα κέρδη του προηγούμενου μήνα.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εμφανίζει ενίσχυση, ανεβαίνοντας από το 11,4% του Μαρτίου στο 12,8%. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει πτωτικά, με ποσοστό 6,9%.

Μικρή κάμψη παρουσιάζει και η Ελληνική Λύση, η οποία ωστόσο διατηρεί την τρίτη θέση με 8,2%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παραμένει σταθερό στο 8%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, που φτάνουν το 17,2%, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος δεν έχει ακόμη καταλήξει στην τελική του επιλογή.

Παράλληλα, υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων δηλώνουν «άλλο κόμμα», με τις προτιμήσεις να στρέφονται προς πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς που σχετίζονται με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία 23,8 (Μάρτιος: 26,1 – Φεβρουάριος: 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 – 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 – 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 – 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 – 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 – 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 – 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 – 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 – 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 – 1,8)

Δημοκράτες 0,9 (1,5 – 1,7)

Άλλο 8 (7,3 – 7,1)

Αναποφάσιστοι 17,2 (15,3 – 16)

Λευκό & Άκυρο 2,5 (1,6 – 1,4)

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

Δημοκράτες 1,1

Άλλο 10

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία G.P.O. Έρευνα Επικοινωνία Α.Ε. για λογαριασμό των Παραπολιτικών. Διεξήχθη το διάστημα 20–23 Απριλίου 2026 σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω.

Η δειγματοληψία ήταν στρωματοποιημένη και βασίστηκε στη μέθοδο των ποσοστώσεων ανά περιφέρεια. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνεντεύξεων (CATI και CAWI) με δομημένο ερωτηματολόγιο. Το στατιστικό σφάλμα ανέρχεται σε ±2,95%, ενώ τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις τάσεις της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.