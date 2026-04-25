Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Βασίλης Τοροσίδης έδωσαν το «παρών» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση, έχοντας την ευκαιρία να αξιολογήσουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στα πλάνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.