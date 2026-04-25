Ο Βίκτορ Όρμπαν, απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, έπειτα από τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του, ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία.

Στις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Όρμπαν ηττήθηκε από τον συντηρητικό ευρωπαϊστή Πέτερ Μαγιάρ, έναν νεοφερμένο στην πολιτική σκηνή. Το κόμμα του Μαγιάρ εξασφάλισε πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, σε μια διαδικασία που σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής για τη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο 62χρονος εθνικιστής ηγέτης, που διατηρούσε έδρα στο κοινοβούλιο από το 1990, είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την «πλήρη ανανέωση» του κόμματός του. Με μήνυμά του στο Facebook, ο Όρμπαν εξήγησε: «Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της συμμαχίας Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Επί του παρόντος, δεν με χρειάζονται στο κοινοβούλιο, αλλά για την αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διοίκηση του κόμματος τον προέτρεψε να παραμείνει και να συνεχίσει το έργο του ως πρόεδρος του Fidesz, δηλώνοντας πως είναι «έτοιμος γι’ αυτή την αποστολή» εφόσον λάβει την εντολή στο συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο.

Αιχμηρή απάντηση από τον Πέτερ Μαγιάρ

Ο νέος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος είχε δεσμευθεί για «αλλαγή καθεστώτος», κατηγόρησε τον Όρμπαν για δειλία. Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Ο ‘θαρραλέος’ μαχητής του δρόμου παραμένει ανίκανος για ένα πράγμα: να αναλάβει τις ευθύνες του… Με έναν νονό της μαφίας (στα ηνία), δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική αντιπολίτευση».

Η νέα σύνθεση της ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης

Η ουγγρική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, οπότε θα ορκιστούν οι νέοι βουλευτές. Το κόμμα Tisza του Μαγιάρ εξασφάλισε 141 έδρες, η συμμαχία Fidesz-KDNP του Όρμπαν 52, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Η Πατρίδα μας κατέλαβε 6 έδρες στο σύνολο των 199.