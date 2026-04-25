Ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν το Σάββατο την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία, καθώς και την έκδοση περισσότερων ευρωπαϊκών ομολόγων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης. Σύμφωνα με το Politico, οι δηλώσεις έγιναν μετά το πέρας των συνομιλιών τους στην Αθήνα.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας στο πλευρό του τον Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», πρόσθεσε.

Κοινή γραμμή Αθήνας – Παρισιού για το ευρωπαϊκό χρέος

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε το αίτημά του για μεγαλύτερη αξιοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα, ο διαστημικός τομέας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμφώνησε απόλυτα, υπογραμμίζοντας πως «τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, καταβροχθίζοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;».

Διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ

Όπως σημειώνει το Politico, ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους στις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,8 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

Η ανανέωση του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε ήδη από αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης στην Κύπρο. Η ΕΕ αναμένεται να ξεκινήσει την αποπληρωμή 25 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028, για το κοινό χρέος που εκδόθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid.

Αντιδράσεις από τον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης

Ωστόσο, χώρες του σκληρού οικονομικού πυρήνα αντέδρασαν έντονα στην πρόταση. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στην αύξηση του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν “αποκλείεται”», είπε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε εκεί, επειδή η Ευρώπη θέλει να συμμετέχει στον αγώνα.»