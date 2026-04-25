Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι αποφάσισε να ακυρώσει προγραμματισμένο ταξίδι του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν, που σχετιζόταν με συνομιλίες με το Ιράν.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έχει πλέον αναχωρήσει από το Ισλαμαμπάντ μετά τη συνάντησή της με πακιστανικούς αξιωματούχους.

«Δεν θα κάνετε ένα ταξίδι 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», είπε ο Τραμπ ότι ανέφερε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα».

Χθες, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ θα ταξίδευαν σήμερα στο Πακιστάν για να «ακούσουν τους Ιρανούς».

Αποχώρησε ο Αραγτσί από το Πακιστάν

Στο μεταξύ, η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ μετά από υψηλού επιπέδου συναντήσεις όλη την ημέρα, μετέδωσε το Al Jazeera.

Κατά την αναχώρησή της παρέδωσε στους Πακιστανούς ηγέτες την επίσημη λίστα απαιτήσεών της για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, πριν φύγει από την πρωτεύουσα του Πακιστάν. Ο Guardian λέει πως κατευθύνεται προς το Ομάν και τη Ρωσία μετά τις συναντήσεις του στο Πακιστάν.

We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026

Σημειώνεται πως, ενώ ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι “δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση να λάβει χώρα μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ” και οι “παρατηρήσεις του Τεχεράνης θα μεταφερθούν μέσω του Πακιστάν”.