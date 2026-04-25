Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας, μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Στην πρώτη επίθεση, οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο της πόλης Καχραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Σε δεύτερη επίθεση, στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής εισέβαλε στο παλιό του λύκειο, πυροβόλησε και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Με βάση το προεδρικό διάταγμα, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Σημειώνεται ότι, οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην τουρκική κοινή γνώμη, ενώ ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στην οπλοκατοχή.