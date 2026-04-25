Δέκα ημέρες μετά τον τραγικό χαμό της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, τα ερωτήματα για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι παραμένουν αναπάντητα. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της.

Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορουμένων και κυρίως του 23χρονου, έχουν ανοίξει νέο κύκλο καταθέσεων. Η ανακρίτρια καλεί νέα πρόσωπα, επιδιώκοντας να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 19χρονη, σε μια υπόθεση που «πάγωσε» το νησί. Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας, δεν απέκλεισε μιλώντας στο MEGA να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και να προστεθούν και άλλα πρόσωπα.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος φαίνεται να έχει πέσει σε περισσότερες αντιφάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. Όπως το γεγονός ότι υποστήριξε, πως πριν πάνε στο κατάλυμα με την Μυρτώ, ήταν μαζί σε ένα παγκάκι, ισχυρισμός που καταρρίπτεται από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, που τον δείχνουν να κάθεται μόνος του στο παγκάκι και 5 λεπτά αργότερα να κατευθύνεται προς το σημείο που άφησε την Μυρτώ ο φίλος της.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος δηλώνει μέσω του δικηγόρου του, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις για δική του συμμετοχή και εμπλοκή πουθενά».

Αυτοψία στο ξενοδοχείο του Αργοστολίου

Σήμερα Σάββατο (25/4) εξάλλου, πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στο δωμάτιο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Η αυτοψία έγινε το μεσημέρι του, παρουσία της κυρίας Ανακρίτριας Κεφαλληνίας, αστυνομικών αρχών και του δικηγόρου Παναγή Δρακουλόγκωνα.

Η διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, από τις 15:00 έως τις 16:15, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη συλλογή κάθε πιθανού στοιχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνήθηκε κάθε σημείο του δωματίου, ακόμη και δυσπρόσιτοι χώροι, με χρήση σκάλας για την εξέταση παταριού. Η αυτοψία ολοκληρώθηκε χωρίς δημόσιες δηλώσεις, ενώ δεν επιτράπηκε φωτογραφική κάλυψη. Όπως έγινε γνωστό από την πλευρά του δικηγόρου της οικογένειας, δεν εντοπίστηκε κάποιο νέο στοιχείο, που να αλλάζει τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας.

Η συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στα εργαστηριακά ευρήματα. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση τόσο του κατηγορητηρίου, όσο και της υπερασπιστικής γραμμής των κατηγορουμένων.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη νομική πορεία της υπόθεσης, καθώς τα πορίσματα των ειδικών θα κρίνουν την απόδοση ευθυνών και την εξέλιξη της δικογραφίας.