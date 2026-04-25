Λίγο πριν από τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, σημειώθηκε σύντομη ένταση στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικό Στάδιο, χωρίς να πάρει διαστάσεις.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, δημιουργήθηκε μια μικρής έκτασης ένταση ανάμεσα σε μερίδα οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το στάδιο. Η κατάσταση προκλήθηκε μέσα σε κλίμα ταλαιπωρίας που επικράτησε κατά την προσέλευση των φιλάθλων.

Σε κάποιο σημείο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περιορισμένη χρήση κρότου-λάμψης, γεγονός που οδήγησε σε πρόσκαιρη αναστάτωση. Ωστόσο, η ένταση εκτονώθηκε άμεσα και η κατάσταση επανήλθε γρήγορα σε ομαλά επίπεδα.