Η ΑΝΙΜΑ, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ανακοίνωσε ότι αυτή την περίοδο έχει γεμίσει με μωρά ζώα που χρειάζονται φροντίδα και περίθαλψη.

Όπως τονίζει η οργάνωση, η πιο απαιτητική εποχή του χρόνου έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως το τέλος του καλοκαιριού. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες μικρά άγρια ζώα που έχουν ανάγκη φροντίδας.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αλεπουδάκια, κουναβάκια και ακόμη κι ένα μικρό αγριογουρουνάκι, τα οποία οι εθελοντές της ΑΝΙΜΑ φροντίζουν μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή η υποστήριξη του κοινού είναι πολύτιμη, ωστόσο φέτος οι δυσκολίες είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το αυξημένο κόστος για τροφές, φάρμακα, μετακινήσεις και υλικά φροντίδας έχει επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία του κέντρου.

Η ΑΝΙΜΑ απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να τη στηρίξουν, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της και να προσφέρει στα μικρά ζώα τη φροντίδα που τους αξίζει.

Η ANIMA δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο με ένα μωρό αλεπουδάκι την ώρα που εξετάζεται από κτηνίατρο του Συλλόγου.