Σύλληψη πρώην αστυνομικού στην Πάτρα για υπόθεση κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/4) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών.

Ο 68χρονος, που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην Αχαΐα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα τον πρώην αστυνομικό και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 14,7 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κατά την σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.

Μετά τη σύλληψή του οι έρευνες συνεχίστηκαν και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το tempo24.news, συνελήφθη και ο γιος του, την ώρα που επισκεπτόταν σπίτι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσαν τον χώρο ως «καβάντζα» για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, ότι είχε μεταβεί εκεί, για να παραλάβει ποσότητα προς διάθεση.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια, ένα πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, μία θήκη όπλου με τρία φυσίγγια, το ποσό των 2.230 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.