Νεόνυμφο ζευγάρι είχε σε γιγαντοοθόνη τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με τους καλεσμένους να πανηγυρίζουν και το γκολ ισοφάρισης του Φούντα.
Νεόνυμφο ζευγάρι είχε σε γιγαντοοθόνη τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με τους καλεσμένους να πανηγυρίζουν και το γκολ ισοφάρισης του Φούντα.
Στο 50ο λεπτό του τελικού, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την ανατροπή και πέρασε μπροστά στο σκορ. Ο Σενγκέλια έστειλε ψηλή μπαλιά στον Σαλσέδο, ο οποίος με κεφαλιά έστρωσε στον Τιάγκο Νους. Ο Νους βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 2-1. Η στιγμή κορυφώθηκε με τον Νους να τρέχει προς […]
Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον τελικό Κυπέλλου ενάντια στον ΠΑΟΚ, με τον Νους να σκοράρει και να ολοκληρώνει την ανατροπή του σκορ για τους Κρητικούς.
Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας εξελίσσεται συναρπαστικά με τον ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να έχουν βρει δίχτυα (25′ Μιχαηλίδης), (28΄ Φούντας) και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1. Στο ημίχρονο αυτής της μεγάλης γιορτής, ο ουρανός έλαμψε με το εντυπωσιακό show από τα drone. Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες:
Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου με 75-65 το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στο «Nick Galis Hall», σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό την παρουσία πλήθους σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού μπάσκετ. Οι παρουσίες των Νίκου Γκάλη, Φάνη Χριστοδούλου και της οικογένειας Αντετοκούνμπο κλέψαν την παράσταση, ενώ οι πανηγυρισμοί και η αποθέωση προς τους καλεσμένους συνεχίστηκαν και […]
Νεόνυμφο ζευγάρι είχε σε γιγαντοοθόνη τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, με τους καλεσμένους να πανηγυρίζουν και το γκολ ισοφάρισης του Φούντα.