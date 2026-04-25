Σοκ στο Λονδίνο προκάλεσε ο θάνατος της social media influencer Klaudia Zakrzewska, 32 ετών, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε πρώην φιναλίστ του X Factor έξω από νυχτερινό κέντρο στο Soho.

Η Zakrzewska, γνωστή στο διαδίκτυο ως Klaudiaglam, τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου, κοντά στο κλαμπ Inca στην Argyll Street, στο κέντρο του Λονδίνου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα Σάββατο (25/4). Η 29χρονη Gabrielle Precious Carrington κατηγορήθηκε αρχικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της influencer. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η κατηγορία τροποποιήθηκε σε ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο της Zakrzewska.

Η Carrington, γνωστή και ως RIELLEUK, είχε συμμετάσχει το 2013 στους τελικούς του The X Factor ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Miss Dynamix, εντυπωσιάζοντας τον Gary Barlow και τους υπόλοιπους κριτές. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνταν και η ίδια ως influencer, συγκεντρώνοντας περίπου 362.000 ακολούθους στο Instagram.

Η έρευνα της αστυνομίας και οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η επικεφαλής των ερευνών, Det Chief Insp Alison Foxwell, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της αστυνομίας προς την οικογένεια και τους φίλους της Klaudia, ζητώντας από το κοινό να αποφύγει τη διαδικτυακή φημολογία. Όπως τόνισε, η δημοσίευση γραφικού υλικού μπορεί να επηρεάσει την έρευνα και τις μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες.

Η αστυνομία κλήθηκε στη σκηνή του δυστυχήματος στις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ύστερα από αναφορές ότι ένα μαύρο Mercedes είχε παρασύρει πεζούς. Ένας 58χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά, μόνιμα τραύματα, ενώ μια ακόμη γυναίκα, περίπου 30 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Η Carrington, κάτοικος του Broadfield Road στο Μάντσεστερ, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, υπέρβαση του ορίου αλκοόλ σχεδόν στο διπλάσιο και πρόκληση τραυμάτων σε δύο άτομα. Εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Westminster την περασμένη Τρίτη και κρατείται έως την επόμενη εμφάνισή της στο Old Bailey στις 19 Μαΐου.

Η μάχη της Klaudia και η στήριξη της οικογένειας

Η πολωνικής καταγωγής influencer και μοντέλο, με περισσότερους από 250.000 ακολούθους στο Instagram, είχε ανεβάσει βίντεο από το νυχτερινό κέντρο λίγο πριν το δυστύχημα. Όταν βρισκόταν ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση, η μητέρα της απηύθυνε έκκληση μέσω σελίδας GoFundMe για οικονομική ενίσχυση των νομικών και ιατρικών εξόδων.

«Η κόρη μου είναι σε κώμα και παλεύει απεγνωσμένα για τη ζωή της. Αυτή είναι η πιο καταστροφική στιγμή που έχει ζήσει η οικογένειά μας», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Klaudia ήταν ένας άνθρωπος με «καθαρή καρδιά και καλοσύνη» που άγγιξε πολλούς. Μέχρι σήμερα, η καμπάνια έχει συγκεντρώσει σχεδόν 18.000 λίρες για τη στήριξη της οικογένειας.