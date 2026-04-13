Περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σύλληψη της γνωστής influencer και γυμνάστριας, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κορωπί, έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς. Η 48χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πολλαπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τόσο την οδήγηση όσο και την κατοχή ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς της ΑΔ συνελήφθη ημεδαπή γεν. 1978 οδηγός οχήματος καθώς εντοπίστηκε στην οδό Ηφαίστου στο Κορωπί να οδηγεί κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ανωτέρω αστυνομικοί της έκαναν σήμα να σταματήσει ωστόσο ανέπτυξε ταχύτητα και τελικά ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα (σε βενζινάδικο στην οδό Ηφαίστου).

Από την αλκοολομέτρηση προέκυψε 0,71 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,73 mg/l τη δεύτερη (όριο 0,60) ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν επιπλέον 78 φαρμακευτικά δισκία (anavar).

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος της για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση νομοθεσίας περί αθλητισμού (αναβολικά) ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, οι μετρήσεις αλκοτέστ έδειξαν επίπεδα 0,72 και 0,73 mg/l, τιμές.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κινείται επικίνδυνα στην οδό Ηφαίστου στο Κορωπί. Όταν της έγινε σήμα να σταματήσει, εκείνη επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύντομη καταδίωξη. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής, όπου η οδηγός τελικά ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι Αρχές εντόπισαν στο όχημά της 78 αναβολικά δισκία. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, λόγω της κατοχής των συγκεκριμένων ουσιών.