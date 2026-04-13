Τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, η Άμεση Δράση προχώρησε στο Κορωπί στη σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστριας, ύστερα από καταδίωξη λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά της βρέθηκαν δεκάδες αναβολικά χάπια.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη και τελικά την ακινητοποίησαν σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν 0,79 και 0,73 mg/l. Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί.