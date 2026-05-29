Δύο μικρά παιδιά από τη Γαλλία, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, που είχαν εντοπιστεί μόνα τους στην άκρη εθνικής οδού στη νότια Πορτογαλία πριν από περίπου δέκα ημέρες, επέστρεψαν σήμερα στη χώρα τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο της Σετούμπαλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πορτογαλίας, είχε γνωστοποιήσει την Τρίτη ότι οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να αναλάβουν προσωρινά τη φροντίδα των παιδιών οι κοινωνικές υπηρεσίες του Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, όπου κατοικούσαν μαζί με τη μητέρα τους.

Η μητέρα, 41 ετών, τέθηκε υπό κράτηση από την πορτογαλική δικαιοσύνη και κατηγορείται για “έκθεση σε κίνδυνο ή εγκατάλειψη”. Μαζί της κατηγορείται και ο 55χρονος σύντροφός της, επίσης Γάλλος, για “ξυλοδαρμό και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης” σε ένα από τα δύο παιδιά.

«Τα δύο αδέλφια επέστρεψαν στη χώρα τους σήμερα. Το ταξίδι οργανώθηκε από τις γαλλικές και πορτογαλικές αρχές, με συνοδεία ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών», ανέφερε το δικαστήριο της Σετούμπαλ σε σύντομη ανακοίνωση.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται «η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η δέσμευσή τους να διαφυλάξουν το συμφέρον των παιδιών σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, με την ελπίδα ότι το μέλλον τους θα είναι γεμάτο χαρές, ασφάλεια και αγάπη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα δύο αδελφάκια εντοπίστηκαν στις 19 Μαΐου από διερχόμενο οδηγό, να κάθονται και να κλαίνε στην άκρη της εθνικής οδού που συνδέει την πόλη Αλκάθερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπόρτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Η μητέρα τους και ο σύντροφός της συνελήφθησαν δύο ημέρες αργότερα κοντά στη Φάτιμα, στην κεντρική Πορτογαλία, ενώ οι γαλλικές αρχές τους αναζητούσαν ήδη από τις 11 Μαΐου, όταν ο πατέρας είχε δηλώσει την εξαφάνιση των παιδιών από το Κολμάρ.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά διέμεναν συνήθως με τη μητέρα τους, ενώ ο πατέρας είχε “περιορισμένο και εποπτευόμενο” δικαίωμα επίσκεψης.

Οι γαλλικές δικαστικές αρχές έλαβαν προσωρινή απόφαση να ανατεθεί η φροντίδα των παιδιών στις κοινωνικές υπηρεσίες του Κολμάρ, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση συγγενών ή τρίτων προσώπων και των συνθηκών φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική κατάσταση της μητέρας και το ελεγχόμενο καθεστώς επισκέψεων του πατέρα.