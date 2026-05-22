Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που ξεκίνησε από τη Γαλλία και κατέληξε στην Πορτογαλία, όπου μια 41χρονη μητέρα εγκατέλειψε τα ανήλικα παιδιά της σε δάσος δίπλα σε αυτοκινητόδρομο. Η γυναίκα, η οποία είχε πάρει τα παιδιά από τον πατέρα τους στο Κολμάρ, συνελήφθη μαζί με τον 55χρονο σύντροφό της και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως επτά ετών.

Τα δύο παιδιά, ηλικίας 4 και 5 ετών, εντοπίστηκαν δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση εξαφάνισής τους. Ένας άνδρας στην Πορτογαλία τα βρήκε το βράδυ της Τρίτης (19/5/2026) και περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο: «Τα είδα στην άκρη του δάσους, κοιτάζοντας από τον καθρέφτη τα είδα να τρέχουν προς το μέρος μου. Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά».

Σεσημασμένος ο σύντροφος της μητέρας με ψυχιατρικά προβλήματα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, τα παιδιά είχαν μαζί τους σακίδια που περιείχαν ρούχα, μπισκότα, φρούτα και νερό. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την εντύπωση ότι είχαν εγκαταλειφθεί συνειδητά και όχι τυχαία.

«Μου είπαν ότι η μητέρα και ο άνδρας που τη συνόδευε τους είχαν δέσει τα μάτια και τους οδήγησαν στο δάσος λέγοντας πως ήταν ένα παιχνίδι και ότι έπρεπε να πάνε να βρουν ένα παιχνίδι», πρόσθεσε ο αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις τραγικές στιγμές που έζησαν τα δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το γαλλικό δίκτυο BFMTV, ο σύντροφος της μητέρας είναι γνωστός στις Αρχές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, γεγονός που διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης.