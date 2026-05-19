Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πετρούπολη το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης εγκατέλειψε τα δύο μικρά παιδιά του, ηλικίας 2 και 4 ετών, στoν δρόμο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:00, στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Κολοκοτρώνη. Ο άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, άφησε τα παιδιά του στο σημείο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Γείτονας που παρατήρησε το περιστατικό ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον πατέρα σε κοντινή απόσταση, τον συνέλαβαν και φρόντισαν να παραδώσουν τα δύο παιδιά με ασφάλεια στη μητέρα τους.

Ο 34χρονος πατέρας αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.