Με αιχμές απέναντι στην κυβέρνηση και την «αλαζονική και αντιστόρητη προσέγγιση» πως «όλα αυτά τα χειρίζεται ένα πρόσωπο, αυτό που θα σηκώσει το τηλέφωνο», ο Ευάγγελος Βενιζέλος ουσιαστικά απάντησε σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: «Δεν έχουμε τις εσωτερικές προϋποθέσεις για να επικαιροποιήσουμε και να καταστήσουμε πιο συγκεκριμένη και επιχειρησιακά πιο αποτελεσματική την εθνική μας στρατηγική. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να διεξαχθεί μία συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ των διανοούμενων, μεταξύ των τεχνοκρατών», ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στην έναρξη του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, σχολιάζοντας πως δεν υπάρχει «κλίμα θεσμικής αξιοπιστίας» μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Βασισμένος στα ευρήματα της έρευνας της Metron Analysis που παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τα οποία (μεταξύ άλλων) το 50% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προς τα πίσω και το 62% εκτιμά ότι η χώρα δεν έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα μετά την κρίση, ο Βενιζέλος περιέγραψε ένα καθεστώς παρατεταμένης εκκρεμότητας: «Υπάρχει μία κρίση νομιμοποίησης της εξουσίας, μια κρίση αντιπροσώπευσης και μία κρίση πολιτικής συμμετοχής», σχολίασε, διαπιστώνοντας ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δεν πιστεύουν στην απόδοση δικαιοσύνης στα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, καθώς και στο δυστύχημα στα Τέμπη (σε ποσοστό από 77 έως 80%).

«Καρφί» προς την κυβέρνηση

«Εχουμε πρόβλημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας, έχουμε ένα πρόβλημα αδικίας και αδιεξόδου. Νομίζω πως κάπως δικαιώνεται η παρατήρησή μου ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη», επεσήμανε. «Η δυσπιστία απέναντι στη Δικαιοσύνη, η έλλειψη λογοδοσίας και καταλογισμού ευθυνών είναι πραγματικά ένα καταθλιπτικό εύρημα, διότι αυτό πια δημιουργεί κρίση αποδοχής του κράτους δικαίου», ξεκαθάρισε, ενώ τόνισε πως αυτό δεν σημαίνει πως θα διαμορφωθεί μια νέα πλειοψηφία στην Βουλή. «Το θέμα είναι τι θα κάνει αυτή», εξήγησε, τονίζοντας πως θα ήταν προτιμότερο να είναι «συνεργατική και όχι μονοκομματική και αυτοδύναμη» – με βάση και τις διαθέσεις των πολιτών, που πλέον αμφισβητούν «το αφήγημα της αυτοδυναμίας, της σταθερότητας, του ενός ηγέτη, του πλειοψηφούντος κόμματος». Με άλλο ένα «καρφί» προς την κυβέρνηση και παίρνοντας αφορμή από τις απαντήσεις για το επιτελικό κράτος, στις οποίες το 44% θεωρεί πως το επιτελικό κράτος «δεν άλλαξε και πολλά», ενώ το 40% πως είχε αρνητικά αποτελέσματα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε πως οι πολίτες «το αξιολογούν με ακρίβεια».