Αιχμές κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στα οπλικά συστήματα άφησε ο Αντώνης Σαμαράς, σε μήνυμά του με αφορμή τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ανεξίτηλο σημείο στην πολυτάραχη πορεία του ελληνικού έθνους, υπογραμμίζοντας πως η ιστορία λειτουργεί ως «επίμονος δάσκαλος» και η ιστορική μνήμη παραμένει θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού.

Ο Αντώνης Σαμαράς επισήμανε ότι η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής συνείδησης είναι ακόμη πιο επιτακτική σε περιόδους κρίσης και αναθεωρητισμού. Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από την Κάρπαθο, το Διδυμότειχο και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για κίνηση που προκαλεί ερωτήματα.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η στάση αυτή είναι ακόμη πιο ανησυχητική, τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί «θρασύτατα» με ένα ακόμη παράνομο casus belli, το οποίο, όπως είπε, στρέφεται ουσιαστικά κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «απίστευτες τουρκικές απειλές». Τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει αδρανής, τη στιγμή που η Τουρκία εκτελεί «σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών», καταλήγοντας με την προτροπή: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους».

Ολόκληρη η δήλωση Σαμαρά:

Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού.

Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι’ αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο.

Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα! Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους.