Η κωμωδία επιστρέφει δυναμικά τα Σάββατα στο MEGA, με το «Markos by Night» να υπόσχεται στιγμές αστείρευτου γέλιου και θετικής ενέργειας.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 22:00, η εκπομπή παρουσιάζει την παράσταση «Αγάπη Μόνο» ― ένα ξεκαρδιστικό «σαφάρι» γέλιου που ταξιδεύει από τον Όλυμπο μέχρι τις Μαλδίβες. Σε μια περίοδο που οι αξίες δοκιμάζονται και η καθημερινότητα πιέζει, ο Μάρκος Σεφερλής υπενθυμίζει πως η αλληλεγγύη και το χιούμορ παραμένουν τα πιο πολύτιμα αποθέματα αντοχής.

Τι συμβαίνει όταν το δωδεκάθεο συναντά τη σύγχρονη πραγματικότητα; Και πώς μια απλή πτήση μετατρέπεται σε «σεμινάριο» κοινωνικών διαφορών; Από το φλερτ στα νυχτερινά κλαμπ και τις οικογενειακές διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς, μέχρι τις καυστικές ατάκες πίσω από πάγκους με τοπικά προϊόντα, τίποτα δεν ξεφεύγει από τη σατιρική ματιά του αεικίνητου κωμικού.

Με την ενέργεια και τον ρυθμό που τον χαρακτηρίζουν, ο Σεφερλής βάζει στο «μικροσκόπιο» τις πιο αστείες αντιφάσεις της καθημερινότητας και παρασύρει το κοινό σε ένα ρεσιτάλ αυθορμητισμού, πέρα από τα όρια της τυπικής διασκέδασης.

«Markos by Night»: μια τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό και ανεξάντλητο χιούμορ.

Οι συντελεστές της παράστασης

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Αντώνης Βλάσσης και Χρύσα Δημοπούλου.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής.

Κείμενα και στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος.

«Markos by Night» – κάθε Σάββατο στις 22:00 στο MEGA.