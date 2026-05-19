Συνελήφθη ο Τζόναθαν Αντιτς, γιου του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισακ Αντιτς, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας. Ο Τζόναθαν, ο οποίος είχε χάσει τον πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024 ύστερα από πτώση σε βράχια κοντά στη Βαρκελώνη, βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών μετά τις νέες αποκαλύψεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο γιος του επιχειρηματία υποστήριζε την αθωότητά του. Η αστυνομική έρευνα, που αρχικά αντιμετώπισε την υπόθεση ως ατύχημα, σύντομα στράφηκε προς την εκδοχή της ανθρωποκτονίας, καθώς προέκυψαν αντιφάσεις στις καταθέσεις.

🔴 ÚLTIMA HORA | Los Mossos detienen a Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, dueño de Mango https://t.co/4O0pbKQatk pic.twitter.com/wMNrgmgxv5 — EL PAÍS (@el_pais) May 19, 2026

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Τζόναθαν Αντιτς βρισκόταν μόνος με τον 71χρονο πατέρα του σε πεζοπορία στο μονοπάτι των Σπηλαίων Μονσεράτ, στην περιοχή της Βαρκελώνης. Ο θάνατος του Ισακ Αντιτς αποδόθηκε αρχικά σε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν διαφορετικά σενάρια.

Mango founder Isak Andic who died in December 2024 after falling from a cliff while hiking with his son Jonathan https://t.co/6D2qZDV0lJ — Bloomberg (@business) May 19, 2026

Η κατάθεση του Τζόναθαν δεν έπεισε τους ανακριτές και, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου, παρουσίασε αντιφάσεις και ασάφειες. Οι διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας δεν συμβάδιζαν με την περιγραφή του, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία ανέφερε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango. La policía sostiene que la caída en Montserrat no fue accidental. #mango #isakandic #hijo pic.twitter.com/XnOSgi1zDB — El programa de AR (@programadear) May 19, 2026

Ο Ισακ Αντιτς, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, είχε εγκατασταθεί στη Βαρκελώνη σε ηλικία 14 ετών. Ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ παγκοσμίως, με περισσότερα από 2.800 καταστήματα. Ο αιφνίδιος θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας και διεθνώς.