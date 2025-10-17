Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Ισακ Άντιτς, ιδρυτή της γνωστής αλυσίδας ένδυσης Mango, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στην Καταλονία. Αν και αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, η ισπανική αστυνομία πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, στρέφοντας την προσοχή της στον γιο του επιχειρηματία, Τζόναθαν Άντιτς.

Η καταλανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, που αρχικά αποδόθηκε σε ατύχημα, συνεχίζεται».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais, που επικαλείται «σειρά καλά πληροφορημένων πηγών», οι αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο γιος του επιχειρηματία φέρεται να ήταν ο μόνος παρών τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η μαρτυρία του θεωρείται αντιφατική και δεν συνάδει με τα ευρήματα των αστυνομικών.

‼ La juez que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, imputa a su hijo https://t.co/wfMuIB7P1K — ABC.es (@abc_es) October 17, 2025

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες». Επιπλέον, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Άντιτς, οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν «τεταμένες».

Όπως αποκαλύπτει η La Vanguardia, ο Τζόναθαν Άντιτς μετατράπηκε από μάρτυρας σε ύποπτος τον Σεπτέμβριο, με τις αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά το κινητό του τηλέφωνό του.

#ULTIMAHORA | Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, presuntamente a manos de su hijo. El empresario deja una herencia de 8.000 millones de euros. 🔴 #EnBocaDeTodos17O en @cuatro con @Nacho_Abad ➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/4933RbKHd4 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 17, 2025

Η στάση της οικογένειας

Η οικογένεια του Ισακ Άντιτς έχει επιλέξει διακριτική στάση, αποφεύγοντας δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Σε επίσημη ανακοίνωση, μέσω εκπροσώπου, ανέφερε ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Άντιτς», σύμφωνα με το ABC Cataluna.

Ποιος ήταν ο Ισακ Άντιτς

Ο Ισακ Άντιτς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μετακόμισε στη Βαρκελώνη στην ηλικία των 14 ετών. Το 1984 ίδρυσε τη Mango, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους pret-a-porter παγκοσμίως, με 2.800 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Ο θάνατός του, στα 71 του χρόνια, συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο της Ισπανίας και διεθνώς. Σήμερα, δέκα μήνες μετά το περιστατικό, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι έρευνες συνεχίζονται.