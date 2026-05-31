Ανησυχία προκαλεί στους παιδιάτρους η αυξανόμενη χρήση προϊόντων νικοτίνης από εφήβους, με το ηλεκτρονικό τσιγάρο να κερδίζει συνεχώς έδαφος στις μικρές ηλικίες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής απευθύνει μήνυμα πρόληψης προς γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, επισημαίνοντας ότι η νικοτίνη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, ανεξάρτητα από τον τρόπο χορήγησής της.

Όπως υπογραμμίζουν οι παιδίατροι, «η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για την ανάπτυξη εξαρτήσεων», καθώς ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος είναι πιο ευαίσθητος στις επιδράσεις της νικοτίνης.

Η έκθεση σε αυτήν μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εθισμού, να επηρεάσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη, αλλά και να συνδεθεί με αυξημένα ποσοστά άγχους και διαταραχών διάθεσης.

Τα στοιχεία που επικαλούνται είναι ενδεικτικά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας ESPAD, το ποσοστό των 16χρονων στην Ελλάδα που δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει συμβατικά ή ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξήθηκε από 43% το 2019 σε 54% το 2024.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διείσδυση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους νέους. Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως λιγότερο βλαβερή εναλλακτική, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλά προϊόντα περιέχουν υψηλές ποσότητες νικοτίνης, ενώ οι αρωματικές ουσίες αυξάνουν την ελκυστικότητά τους στους ανηλίκους.

Παράλληλα, η χρήση τους έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα μετάβασης στο συμβατικό κάπνισμα.

Οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι δεν υπάρχει ασφαλής μορφή χρήσης νικοτίνης και τονίζουν πως το παθητικό κάπνισμα εξακολουθεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία των παιδιών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων και άσθματος.

Όπως σημειώνουν, η πρόληψη ξεκινά από την οικογένεια, το σχολείο και τη σωστή ενημέρωση των νέων, ενώ χαρακτηρίζουν θετική εξέλιξη την ενίσχυση των μέτρων περιορισμού της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

«Το να πείτε ‘όχι’ στο τσιγάρο και στο άτμισμα δεν είναι αδυναμία ούτε αντικοινωνική στάση — είναιπράξη αυτοσεβασμού, δύναμης και φροντίδας για το μέλλον σας. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να αναπνέει καθαρό αέρα — και να έχει ένα μέλλον χωρίς εξαρτήσεις», καταλήγουν στο μήνυμά τους προς τους εφήβους.