Τραγωδία στην Ολλανδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από αερόστατο στην περιοχή του Ζούντερτ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε κήπο κατοικίας.

Η δήμαρχος του Ζούντερτ ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα θανάσιμο συμβάν, ένας άνθρωπος πήδηξε από αερόστατο πάνω από το Ζούντερτ. Ο άνθρωπος έπεσε σε έναν κήπο και σκοτώθηκε».

Σε επόμενη ανάρτηση, η δήμαρχος πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους πενθούντες, με τον χρήστη του αεροστάτου και τους άλλους επιβάτες», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες και στους αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Ο δήμος του Ζούντερτ, όπως έγινε γνωστό, διοργάνωσε συνεδρία με ψυχολόγους προκειμένου να στηρίξει τους κατοίκους που βίωσαν το σοκαριστικό γεγονός.