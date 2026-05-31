Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Η σταρ της ποπ και ο γνωστός ηθοποιός επισφράγισαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Ολντ Μεριλεμπόουν, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες The Sun και The Daily Mail, το ζευγάρι εθεάθη να αποχωρεί από το δημαρχείο πιασμένο χέρι-χέρι, μετά την τελετή. Η Ντούα Λίπα, 30 ετών, επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό καπέλο και ταγιέρ της φίρμας Schiaparelli Couture, σύμφωνα με το British Vogue, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φόρεσε μπλε κοστούμι.

Μετά τον πολιτικό γάμο, οι δύο καλλιτέχνες σχεδιάζουν μια δεύτερη τελετή και τριήμερη δεξίωση στη Σικελία, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, όπως αποκαλύπτει η The Sun. Πηγές αναφέρουν ότι η γιορτή θα έχει λαμπερούς καλεσμένους και ιδιαίτερο χαρακτήρα, ωστόσο οι ατζέντηδες του ζευγαριού δεν έχουν κάνει καμία επίσημη δήλωση.

Η Ντούα Λίπα είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον Τέρνερ σε συνέντευξή της στο British Vogue τον Ιούνιο του 2025, δηλώνοντας: «Η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να έχουμε μια κοινή ζωή και, τι να πω, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα, είναι ένα συναίσθημα πραγματικά διαφορετικό».

Η πορεία της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ

Γεννημένη στο Λονδίνο από Κοσοβάρους μετανάστες, η Ντούα Λίπα έγινε γνωστή το 2016 με το τραγούδι Be The One και έκτοτε γνώρισε διεθνή επιτυχία, γεμίζοντας στάδια στις περιοδείες της. Το 2025, σε ηλικία 29 ετών, συμπεριλήφθηκε στη «λίστα» των 40 πλουσιότερων Βρετανών κάτω των 40, με περιουσία που εκτιμήθηκε στις 115 εκατομμύρια λίρες.

Ο Κάλουμ Τέρνερ έχει συμμετάσχει σε γνωστές παραγωγές όπως οι ταινίες Fantastic Beasts και Έμμα, καθώς και στη σειρά The Capture. Το όνομά του έχει ακουστεί μεταξύ των υποψηφίων για τον επόμενο «Τζέιμς Μποντ», γεγονός που ενισχύει τη θέση του στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα.