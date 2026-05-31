Συναγερμός σήμανε την Κυριακή (31 Μαΐου 2026) όταν ένα 11χρονο παιδί έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων σε περιοχή κοντά στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Το αγόρι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για τις πρώτες εξετάσεις.

Η πτώση προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του νομού Λασιθίου. Η άμεση κινητοποίηση των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού συνέβαλε καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το ατύχημα έγινε κοντά στο νοσοκομείο, γεγονός που επέτρεψε τη γρήγορη μεταφορά του 11χρονου και την άμεση αντιμετώπιση από τους γιατρούς. Παρά το ότι το Ακτινολογικό Τμήμα δεν βρισκόταν σε εφημερία, πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία για τη διερεύνηση των τραυμάτων του.

Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του παιδιού στο ΠΑΓΝΗ, στο Ηράκλειο, για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις και παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου, ενώ παραμένει νοσηλευόμενο για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ωστόσο η πορεία της υγείας του παιδιού εξελίσσεται θετικά, με τους γιατρούς να εκφράζουν αισιοδοξία για πλήρη ανάρρωση.