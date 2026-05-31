Περίπου 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σουδάν σε δύο φονικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο στην περιφέρεια του Κορντοφάν, μία από τις πιο βίαιες ζώνες του πολέμου. Την είδηση ανακοίνωσαν σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος και μια οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Σάββατο, δέκα άνθρωποι –οκτώ παιδιά και δύο γυναίκες– έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση στο χωριό Καντάμ, στο Δυτικό Κορντοφάν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Emergency Lawyers, μια ανεξάρτητη ομάδα που παρακολουθεί τη σύγκρουση στο Σουδάν. Τα θύματα προσπαθούσαν να διαφύγουν από ζώνη του Νότιου Κορντοφάν και «αναζητούσαν ασφάλεια» καθώς η βία εξαπλώνεται στις περιοχές όπου έχουν καταφύγει οι εκτοπισμένοι.

Περισσότερα από 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τα τελευταία τρία χρόνια, από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η ΜΚΟ δεν προσδιόρισε ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση, επισημαίνοντας μόνο ότι σημειώθηκε «σε μια ζώνη όπου δεν διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Την Παρασκευή, στο Βόρειο Κορντοφάν, άλλη επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων στο χωριό Αλ Μούρα. Το γεγονός επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός φύλαρχος, ο οποίος απέδωσε την ευθύνη στους παραστρατιωτικούς. Η περιοχή αυτή παραμένει πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Νωρίτερα σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, υπηρεσία του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι 160 κάτοικοι μετακινήθηκαν από το χωριό για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να αποφύγουν νέες επιθέσεις.

Η κλιμάκωση της βίας και η χρήση drones

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εξελιχθεί σε καθοριστικό όπλο της σύγκρουσης, καθώς τόσο ο στρατός όσο και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης τα χρησιμοποιούν για επιθέσεις σε όλη τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν τις αποδεκατισμένες δυνάμεις τους μακριά από τα μέτωπα.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, τουλάχιστον 880 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πόλεμος, που διανύει ήδη το τέταρτο έτος του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, ενώ ο ΟΗΕ κάνει λόγο για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.