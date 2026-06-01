Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, ύστερα από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα.

«Η σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ντέιρ Ζαχράνι, στην περιοχή της Ναμπατία, τα ξημερώματα της Κυριακής (…) είχε ως αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, κι άλλοι 19 να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και έξι γυναικών», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.