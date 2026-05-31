Οι δημότες του Αμβούργου απέρριψαν για δεύτερη φορά την πρόταση να θέσει η πόλη υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, του 2040 ή του 2044, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σημερινού δημοψηφίσματος. Το αποτέλεσμα προκάλεσε απογοήτευση στις τοπικές αρχές και στους επιχειρηματικούς φορείς της πόλης.

Όπως μετέδωσε η Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας (NDR), το 54,9% των πολιτών ψήφισε «όχι», ενώ το 45,1% τάχθηκε υπέρ του «ναι». «Λυπάμαι βαθιά για το αποτέλεσμα. Πολλοί πολίτες που ανυπομονούσαν για τους Αγώνες είναι επίσης απογοητευμένοι», δήλωσε ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Αμβούργου, Πέτερ Τσέντσερ.

Ο κ. Τσέντσερ έκανε γνωστό ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Γερμανική Συνομοσπονδία Ολυμπιακών Αθλημάτων για την απόσυρση της υποψηφιότητας του Αμβούργου. «Γνωρίζαμε από το προηγούμενο δημοψήφισμα ότι ο σκεπτικισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μεγαλύτερος στο Αμβούργο από ό,τι σε πολλές άλλες πόλεις. Παρ’ όλα αυτά, αποφασίσαμε να το επιδιώξουμε επειδή, υπό τις σημερινές συνθήκες, οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους», σημείωσε.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι η πόλη θα συνεχίσει να προωθεί τους στόχους της στην αστική ανάπτυξη και στα μεγάλα έργα υποδομής, ακόμη και χωρίς τη διοργάνωση των Αγώνων. «Θα επιδιώξουμε τους στόχους μας με όλες μας τις δυνάμεις, έστω και χωρίς τους Ολυμπιακούς Αγώνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Απογοήτευση εξέφρασαν και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι του Αμβούργου, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας. «Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων θα είχε προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τη διεθνή προβολή, την οικονομική ανάπτυξη και τις υποδομές του Αμβούργου», δήλωσε ο Νόρμπερτ Άουστ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αμβούργου.

Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της καμπάνιας «NOlympia» υπέρ του «όχι» στο δημοψήφισμα, Έκαρτ Μάουντριχ, δήλωσε ότι «η χαρά είναι μεγάλη», επισημαίνοντας ωστόσο πως η πόλη εμφανίστηκε διχασμένη. «Οι κανόνες του παιχνιδιού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δεν αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του αθλητισμού, αλλά μάλλον την οικονομική άντληση. Αφαιρούν περισσότερα από όσα δίνουν. Οι κάτοικοι του Αμβούργου αγαπούν την πόλη τους και δεν θα ξεγελαστούν από μια διαφημιστική καμπάνια εκατομμυρίων», πρόσθεσε.