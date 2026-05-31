Διαψεύδονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης οι φήμες περί παραίτησης του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε την Κυριακή (31 Μαΐου) ότι ο πρόεδρος δεν έχει υποβάλει παραίτηση, αντικρούοντας σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα.

Σύμφωνα με πηγή της ιρανικής προεδρίας που επικαλείται το πρακτορείο, «ο Πεζεσκιάν δεν έχει υποβάλει καμία παραίτηση. Σήμερα ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά του και τα προγράμματά του θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι «οι φήμες αυτές είναι κατασκευασμένες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, την υποκίνηση διαμάχων και την υπονόμευση της κοινωνικής αρμονίας στο Ιράν», χαρακτηρίζοντας τις πληροφορίες του International «προϊόν της φαντασίας και των παραληρημάτων των υπευθύνων αυτού του δικτύου».

Αντικρουόμενες πληροφορίες για την παραίτηση

Νωρίτερα, το λονδρέζικο αντι-καθεστωτικό μέσο Iran International είχε μεταδώσει ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέβαλε την παραίτησή του στον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή στο γραφείο του Χαμενεΐ, καταγγέλλοντας ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο σημαντικού μέρους της κυβέρνησης.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν αποκλειστεί από κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η επιστολή, σύμφωνα με το Iran International, φέρεται να τόνιζε ότι ο Πεζεσκιάν δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του ή να διοικήσει τη χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες, ζητώντας να γίνει δεκτή η παραίτησή του.

Ανώνυμες πηγές του ίδιου μέσου υποστήριξαν ότι η ρήξη μεταξύ του προέδρου και του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης σχετίζεται με «τον τρόπο διαχείρισης του πολέμου και τις καταστροφικές συνέπειές του για τα μέσα διαβίωσης του λαού και την οικονομία της χώρας».

Αναφορές για τον Ανώτατο Ηγέτη

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο δίκτυο CBS ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία, με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι προσβάσιμος μόνο μέσω ενός «λαβυρίνθου αγγελιαφόρων».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ακόμη και ανώτατοι αξιωματούχοι της ιρανικής κυβέρνησης αγνοούν το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται και δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του.