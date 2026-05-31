Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

Το μήνυμα του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν στις επαφές με τις ΗΠΑ:

«Η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει»

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ιρανικής κυβέρνησης, Φατιμέ Μοχατζερανί δήλωσε ότι «η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει» και πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ίδια σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των Ιρανών στους δρόμους ενισχύει το ηθικό των διπλωματικών και αμυντικών μηχανισμών στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας.

Η Μοχατζερανί χαρακτήρισε την παρουσία του λαού ως «το καύσιμο για τους ιρανικούς πυραύλους».

Η Ιρανή εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, με την ενεργή φωνή του λαού στους δρόμους.

