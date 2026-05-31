Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: The talks and exchange of messages are ongoing, and until a specific result is reached, it is not possible to make a judgment about them. Anything being said right now is speculation and should not be given importance. pic.twitter.com/PSe2xjzUJS — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία» αν δεν είναι βέβαιη ότι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού.

Το μήνυμα του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν στις επαφές με τις ΗΠΑ:

Iran’s Ghalibaf: In the new phase of the war, the enemy, through economic pressure and media campaigns, seeks to create division and destroy the country’s cohesion in order to compensate for its military defeat and force us to surrender. What a vain delusion! The great and… pic.twitter.com/FdySbGUWjl — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

«Η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει»

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ιρανικής κυβέρνησης, Φατιμέ Μοχατζερανί δήλωσε ότι «η σκιά του πολέμου εξακολουθεί να υπάρχει» και πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η ίδια σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των Ιρανών στους δρόμους ενισχύει το ηθικό των διπλωματικών και αμυντικών μηχανισμών στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας.

Η Μοχατζερανί χαρακτήρισε την παρουσία του λαού ως «το καύσιμο για τους ιρανικούς πυραύλους».

Η Ιρανή εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται, με την ενεργή φωνή του λαού στους δρόμους.

