Σαφείς αποστάσεις από την επίσημη γραμμή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ παίρνει ο Χάρης Δούκας, επιμένοντας στην ανάγκη ανοίγματος διαύλων διαλόγου και συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η κίνηση αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος και προσωπικά προς τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, υπογραμμίζοντας ότι ο μοναδικός στρατηγικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκαλεί εσωκομματικούς τριγμούς, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει σταθερά κάθε ενδεχόμενο σύγκλισης, υιοθετώντας σκληρή ρητορική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, η πλευρά Τσίπρα έχει εξαρχής ταχθεί υπέρ της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, καλώντας μέσω της ΕΛΑΣ σε συμπαράταξη όλων των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, μια πρόσκληση που φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση σε τμήματα της κοινωνίας.

Το «καμπανάκι» Δούκα για την πολυδιάσπαση

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος μεταξύ των δύο προοδευτικών πόλων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οφέλους της ΝΔ από τον κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να αποκλείεται ο διάλογος, καθώς ο πραγματικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.

Σε διαφορετική περίπτωση, το αίτημα για πολιτική αλλαγή θολώνει, ο κόσμος μπερδεύεται και η πολυδιάσπαση που δημιουργείται καταλήγει να είναι ένα ανέλπιστο δώρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ερωτηθείς μάλιστα για το ενδεχόμενο κοινής καθόδου με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Δούκας απέφυγε να το αποκλείσει.

Παρότι αναγνώρισε την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, έσπευσε να συμπληρώσει ότι η αυτονομία δεν πρέπει να μεταφράζεται ως απομόνωση, περιχαράκωση ή αποκλεισμός των υπολοίπων δυνάμεων.

Αντίθετα, τόνισε πως εάν το άθροισμα των ποσοστών των δύο κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες κυβερνητικής ανατροπής, επιβάλλεται να έχει προηγηθεί συζήτηση για τα προγράμματα, τις συγκλίσεις και τις διαφωνίες τους.

Αιχμές κατά Διαμαντοπούλου και εστίαση στο 70%

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας άφησε σαφείς αιχμές κατά της Άννας Διαμαντοπούλου, σχετικά με πρόσφατη δήλωσή της που περιόριζε την αντιπαλότητα με τη Νέα Δημοκρατία αυστηρά μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συνάδουν με τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος, σημειώνοντας ότι η ΝΔ αποτελεί τον μοναδικό αντίπαλο τόσο πριν όσο και μετά τις κάλπες, κάτι που επιβάλλει καθαρές διαχωριστικές γραμμές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να απευθυνθεί στο 70% των πολιτών που, βάσει των δεδομένων, επιθυμεί την πολιτική αλλαγή.

Όπως εξήγησε, το εναπομείναν 25-30% των δημοσκοπήσεων θα κατευθυνθεί ούτως ή άλλως προς την κυβερνώσα παράταξη.

Επομένως, η στρατηγική του κόμματος πρέπει να επικεντρωθεί στη συσπείρωση της ευρείας πλειοψηφίας που επιζητά να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς αποκλεισμούς αλλά με απόλυτη προσήλωση στον στόχο της ανατροπής.