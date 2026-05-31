Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο 46χρονος άνδρας, που επέβαινε μαζί με τον 20χρονο γιο του σε μοτοσικλέτα, κατέληξε λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ο 20χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του ακαριαία στο σημείο του δυστυχήματος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τις τοπικές κοινωνίες της Πάτρας και της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου διέμεναν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5), στην έξοδο της Πάτρας προς Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν οι δύο άνδρες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τη σφοδρή πρόσκρουση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά για να διευκολυνθεί η επέμβαση της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ. Οι δύο αναβάτες φορούσαν κράνη, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία, καθώς εκτελούνται έργα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας ανησυχία για την οδική ασφάλεια στην περιοχή.