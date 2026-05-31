Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, μαζί με την ελίτ του ποδοσφαίρου, με τη γαλλική ομάδα να είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι.

Ο ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον σπουδαίο τελικό που κρίθηκε χάρη στο χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Άρσεναλ, έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για τον Βραζιλιάνο αμυντικό και τον αρχηγό της Παρί και συμπατριώτη του, Μαρκίνιος.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ των Παριζιάνων μετά την άστοχη εκτέλεση του αντιπάλου του έσπευσε να τον παρηγορήσει, αντί να συμμετάσχει στους ξέφρενους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, δείχνοντας τι είναι το ποδόσφαιρο και τι σημαίνει αληθινή ηγεσία και αθλητικό πνεύμα, όπως τόνισε στην ανάρτηση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού στάθηκε στον διαφορετικό δρόμο που επέλεξε ο Μαρκίνιος και αναφέρθηκε σε αυτή την υπέροχη στιγμή για το ποδόσφαιρο.

Δείτε το σπουδαίο μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Μια σπουδαία ποδοσφαιρική σκηνή στον χθεσινό τελικό του Champions League: Αφού ο Γκάμπριελ έχασε το πέναλτι για την Άρσεναλ ενώ όλοι οι παίκτες της Παρί έτρεξαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, ο αρχηγός της Παρί, Μαρκίνιος, επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Αντί να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, πηγαίνει κατευθείαν στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει αληθινή ηγεσία και αθλητικό πνεύμα. Τι σπουδαία στιγμή για το άθλημά μας».

