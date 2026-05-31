Αρνητική εξέλιξη φαίνεται πως υπήρξε στις επαφές ανάμεσα στην Μπενφίκα και τον Μάρκο Σίλβα, παρά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα της Record, οι διαπραγματεύσεις παρουσίασαν εμπόδια το τελευταίο διάστημα, με το οικονομικό σκέλος να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας. Η διοίκηση της Μπενφίκα δεν φέρεται διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις του Πορτογάλου τεχνικού, γεγονός που οδήγησε τις επαφές σε αδιέξοδο.

Παρότι ο Μάρκο Σίλβα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Φούλαμ μετά από μια πενταετία στον σύλλογο, αναζητώντας ένα νέο κεφάλαιο και μια μεγαλύτερη πρόκληση στην προπονητική του πορεία, η αγγλική ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να τον χάσει εύκολα. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη καταθέσει πρόταση επέκτασης της συνεργασίας τους στον 48χρονο τεχνικό, προσφέροντάς του συμβόλαιο με αποδοχές που αγγίζουν τα 7,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 🚨🚨 𝗙𝗜𝗠: Negociações entre Marco Silva e o Benfica 𝗖𝗔Í𝗥𝗔𝗠 e os “Encarnados” já procuram 𝗔𝗟𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗦, avança o @Record_Portugal. O motivo do afastamento entre as partes deve-se às divergências financeiras, adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/U4Pt38WnzA — Diário de Transferências (@DTransferencias) May 31, 2026

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο επανέναρξης των συζητήσεων συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, με τους «Αετούς» να εξετάζουν ήδη άλλες επιλογές για την τεχνική ηγεσία.

Η αναζήτηση νέου προπονητή έχει μπει σε πρώτο πλάνο, καθώς θεωρείται δεδομένη η αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.