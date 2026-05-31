Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι στη Σουηδία (4 Ιουνίου, εκτός έδρας) και την Ιταλία (7 Ιουνίου, στο Παγκρήτιο), έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις υποχρεώσεις της στο επόμενο Nations League.

Η «γαλανόλευκη» συμμετέχει στον 2ο όμιλο της League A, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Το ξεκίνημά της στη διοργάνωση περιλαμβάνει δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, με τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου.

Αμέσως μετά ακολουθούν τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια, απέναντι στην Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο αυτές αναμετρήσεις να φιλοξενηθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την προσεχή Τρίτη, κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, όπου θα συζητηθεί το θέμα της έδρας των αγώνων.