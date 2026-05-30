Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας συνεχίστηκε με πρωινή προπόνηση ενόψει των προσεχών φιλικών αναμετρήσεων, με τους διεθνείς να δίνουν το «παρών» στο Ρέντη από νωρίς.

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν το βράδυ (19:00) τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα, με μοναδική απουσία τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρό χώρο, μετά το καθιερωμένο ζέσταμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας τη Σουηδία στη Στοκχόλμη την Πέμπτη (4/6) και την Ιταλία στο Παγκρήτιο την Κυριακή (7/6).