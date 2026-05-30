Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έχει μείνει εκτός διεκδίκησης του τίτλου στην Premier League για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ωστόσο η αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο «Έτιχαντ» είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο για τον σύλλογο και τους φιλάθλους.

Το παιχνίδι αυτό σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος μιας εποχής για τους «πολίτες», καθώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε μετά από μια δεκαετία στον πάγκο της ομάδας, κατά την οποία κατέκτησε συνολικά 20 τρόπαια, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Έντσο Μαρέσκα.

Ωστόσο, το παρασκήνιο γύρω από την αποχώρησή του συνεχίζει να απασχολεί. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Τίτζανι Ράιντερς, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στη Σίτι από τη Μίλαν, αποκαλύπτονται νέες πτυχές σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε στο εσωτερικό της ομάδας. Ο 27χρονος μέσος, μιλώντας στην «De Telegraaf», αναφέρθηκε στην εμπειρία του χωρίς να δείχνει διάθεση για αρνητική κριτική προς τον πρώην προπονητή του, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που είχε υπό τις οδηγίες του.

«Είναι ένας πολύ δυναμικός προπονητής και μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Είναι κρίμα που συνεργάστηκα μαζί του μόνο για μία σεζόν. Αλλά είναι δική του απόφαση», ανέφερε.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άλκμααρ υποστηρίζει ότι γνωρίζει τον λόγο πίσω από την απόφαση του Καταλανού τεχνικού να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι, ανοίγοντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από το παρασκήνιο της αποχώρησης.

«Μας είπε ότι δεν έχει πλέον την ενέργεια να διαχειρίζεται την απογοήτευση των παικτών όταν εκείνοι δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής ή δεν έπαιζαν καθόλου. Μετά από δέκα χρόνια, αυτό είναι αρκετό. Και το καταλαβαίνω. Παρεμπιπτόντως, όταν λέω “έντονος προπονητής”, το εννοώ με την καλή έννοια. Προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε παίκτη», διευκρίνισε.

Ο Ράιντερς μίλησε επίσης για τις πιθανότητες της Ολλανδίας στο Μουντιάλ 2026.

«Υπάρχουν πολλές χώρες υψηλού επιπέδου, αλλά είναι δύσκολο να μας νικήσεις και άλλες χώρες δεν μας υποτιμούν. Αυτό είναι καλό σημάδι. Λέει πολλά ότι ήρθαμε δύο φορές ισόπαλοι με την Ισπανία στο Nations League».