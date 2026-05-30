Ηταν η μεγάλη χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ, το 1987, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι, σε ηλικία 22 ετών, η καριέρα του ως παίκτη τελείωνε. Την περασμένη Κυριακή οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης, απέναντι στη μεγάλη σχολή της Ρεάλ. Ο 60χρονος προπονητής που, ως μωρό, βρέθηκε με τον εξόριστο πατέρα του στη Γυάρο, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο μόνος έλληνας προπονητής στα χρονικά της Euroleague που έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές με ελληνική ομάδα. Ο πιτσιρικάς που ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής ή κιθαρίστας σε ροκ μπάντα (στους Led Zeppelin κατά προτίμηση), έμελλε να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους προπονητές μπάσκετ στη Γηραιά Ηπειρο.

Το Μπαϊράμι, η γιορτή της θυσίας, ολοκληρώνεται σήμερα για τους μουσουλμάνους, όμως στην Τουρκία οι θυσίες – οι πολιτικές – ξεκίνησαν ήδη. Δικαστήριο αποφάσισε να απομακρύνει τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ από το αξίωμά του, σε μια κίνηση που διχάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω του μοιραίου προκατόχου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του. Η εισβολή στα κεντρικά γραφεία, το χάος και η πολιτική αναταραχή που επικρατεί στηρίζουν τα σχέδια του προέδρου Ερντογάν να παραμείνει στην εξουσία και να ελέγχει το πολιτικό τοπίο. Οι θεσμοί καταρρέουν στην Τουρκία και οι Ευρωπαίοι μένουν να κοιτούν ή να κάνουν τα στραβά μάτια, για ένα ανύπαρκτο κράτος δικαίου.

Για το «ηθικό καθήκον» των κινηματογραφιστών μίλησε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ στις Κάννες όπου παρουσίασε τη νέα του ταινία «Bitter Christmas». «Πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική αλλιώς θα επιτρέψουμε το είδος της καταστολής της ελευθερίας του λόγου που λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ», τόνισε ο ισπανός σκηνοθέτης. «Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, αλλά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν για την κατάσταση στην οποία ζουν στη σύγχρονη κοινωνία», ανέφερε, καθώς τα ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα προηγούνται στις δημοσκοπήσεις σε Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία. «Η σιωπή και ο φόβος είναι σύμπτωμα ότι τα πράγματα πάνε άσχημα, είναι ένα σοβαρό σημάδι ότι η δημοκρατία καταρρέει. Στην Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσουμε ως ασπίδα ενάντια σε αυτή την τρέλα».

Η αποκάλυψη ξεσήκωσε θύελλα: Η Ολγα Τοκάρτσουκ, η βραβευμένη με Νομπέλ πολωνή συγγραφέας, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης – έστω και αποκλειστικά για αρχική έρευνα, όπως διευκρίνισε. Ομως το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι τι σημαίνει να είναι κάποιος συγγραφέας σήμερα. «Νιώθω», πρόσθεσε, «μια βαθιά, πολύ ανθρώπινη θλίψη για μια εποχή που χάνεται ανεπιστρεπτί. Είναι αποκαρδιωτικό ότι η παραδοσιακή λογοτεχνία γραμμένη επί μήνες στη μοναξιά, που είναι το έργο μιας ζωής που δημιουργήθηκε στο μυαλό ενός συγκεκριμένου ατόμου, χάνεται. Λυπάμαι τρομερά για τον Μπαλζάκ και τον Σιοράν γιατί παρά τον ενθουσιασμό μου, δεν πιστεύω ότι κανένα σύγχρονο chat box θα μπορούσε ποτέ να μιλήσει με τόσο εξαίσιο τρόπο».