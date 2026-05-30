Υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική επικρατούν το σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις ο υδράργυρος θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη έχει ήδη οδηγήσει πολλούς κατοίκους του Λεκανοπεδίου στις παραλίες, ιδιαίτερα όσους επέλεξαν να παραμείνουν στην πόλη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Πλήθος πολιτών αναζητά ανάσες δροσιάς σε παραθαλάσσιες περιοχές των νοτίων και ανατολικών προαστίων, με τις ακτές να γεμίζουν από νωρίς το πρωί. Η επισκεψιμότητα αναμένεται να ενταθεί τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν. Οι αρχές συνιστούν προσοχή και επαρκή ενυδάτωση, ειδικά για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Δείτε βίντεο από τη Βάρκιζα