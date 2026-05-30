Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Πυλαία για το game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.
Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ.
Η τελευταία αγωνιστική της ACB χάρισε μία από τις πιο απίθανες στιγμές της φετινής σεζόν, με πρωταγωνίστρια τη Σαραγόσα. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπιζαν την Μπρεογκάν και χρειάζονταν πάση θυσία τη νίκη για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Δέκα δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, ωστόσο, όλα έδειχναν χαμένα, καθώς το σκορ ήταν 93-88 υπέρ […]
Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε αλλαγή στη λίστα των ξένων παικτών του για το Game 2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Τι Τζέι Σορτς να παίρνει τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενόψει της απογευματινής αναμέτρησης (30/05), 14:50). Κάπως έτσι, η εξάδα των ξένων του τριφυλλιού για το σημερινό ματς διαμορφώνεται ως εξής: Τι Τζέι Σορτς, […]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε τη δική του πρόβλεψη για το φετινό πρωταθλητή του NBA, επιλέγοντας μάλιστα μια ομάδα που βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο και σε σενάρια που τη συνδέουν με το μέλλον του. Ο «Greek Freak», μιλώντας σε live streaming στο Twitch όπου ήταν καλεσμένος του Μάρλον, υποστήριξε πως οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν τις […]
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη «Sunel Arena» για το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των playoffs της Stoiximan GBL (30/5). Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρώτη τους αναμέτρηση, μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησαν με 94-77 των «κιτρινόμαυρων» στο ΣΕΦ. Η «Ένωση» θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και να ισοφαρίσει τη σειρά, ενώ οι Πειραιώτες θέλουν […]
Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο παιχνίδι, που κρίθηκε στην παράταση, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 114-102, το ζευγάρι μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη πράξη λοιπόν, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο «Paok Sports Arena» για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL (30/5). Οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να τελειώσουν τη σειρά. ενώ ο «Δικέφαλος» του Βορρά […]