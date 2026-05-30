Μια συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση έκανε η Ιφιγένεια στην εκπομπή «Ήρεμα Ρωτάω: Mum Edition» με την Ανθή Βούλγαρη, μιλώντας ανοιχτά για την επιλόχεια κατάθλιψη που βίωσε μετά τη γέννηση του παιδιού της.

«Όταν μου είπαν ότι έχω επιλόχεια κατάθλιψη, ένιωσα ανακούφιση. Ήξερα πλέον τι έχω. Δεν ήμουν τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας εκείνη την περίοδο, μίλησε για τη βαθιά θλίψη, τα ασταμάτητα κλάματα και το αίσθημα ανεπάρκειας που τη συνόδευαν καθημερινά. «Ένιωθα πολύ λίγη, ανήμπορη και μη ικανή. Θα έπρεπε να πετάω από χαρά, όμως εγώ αναρωτιόμουν ποια είμαι», εξομολογήθηκε.

Μια μαρτυρία που υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης, της κατανόησης και της στήριξης γύρω από την ψυχική υγεία των νέων μητέρων.