Ένα νέο άβαταρ του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Οζι Όσμπορν, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, πρόκειται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα στο Μπέρμιγχαμ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο εκλιπών καλλιτέχνης.

Τα σχέδια για την υπερρεαλιστική ψηφιακή εκδοχή του τραγουδιστή αποκάλυψαν η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, και ο γιος του, Τζακ, σε εκδήλωση στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Μιλώντας στο BBC Radio WM, η Σάρον περιέγραψε το άβαταρ ως εξαιρετικά λεπτομερές: «Έχω δει τις δοκιμές που έκαναν στον Όζι. Mπορείς να διακρίνεις κάθε πόρο στο πρόσωπό του, τα γένια του. Είναι τόσο λεπτομερές».

‘You can see every pore on his face, it’s that detailed’. Sharon speaking to @BBCwm on the AI-powered version of Ozzy, which is to appear in Birmingham.🤘🏻🎤 pic.twitter.com/ruuqVMobnq — The Osbournes (@TheOsbournesTV) May 27, 2026

Ο Οζι Όσμπορν έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την τελευταία του εμφάνιση στο Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ, μαζί με τους Black Sabbath.

Σύμφωνα με το BBC, δύο εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, η Hyperreal και η Proto Hologram, συνεργάζονται για την ανάπτυξη του project. Το άβαταρ δεν θα είναι απλώς μια στατική εικόνα, αλλά θα μπορεί να εμφανίζεται μπροστά σε κοινό, να συνομιλεί με τους θαυμαστές, να κινείται, να μιλάει και να ανταποκρίνεται όπως ακριβώς θα έκανε ο ίδιος ο Όζι.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί τόσο για την Αμερική όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με τη Σάρον Όσμπορν να εκφράζει την έντονη επιθυμία της η πρώτη παρουσίαση να γίνει στο Μπέρμιγχαμ. «Θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Θα το παρουσιάσουμε παντού. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει από το Μπέρμιγχαμ», τόνισε χαρακτηριστικά.

#OzzyOsbourne’s family is working with Hyperreal and Proto Hologram on a lifelike #AIavatar that can speak to fans, respond in real time. https://t.co/2ToHaFs9Vl — Digital Trends (@DigitalTrends) May 26, 2026

Το άβαταρ, όπως εξήγησε η Σάρον, θα μπορεί να κάνει «τα πάντα»: από συναυλίες και κινηματογραφικές εμφανίσεις μέχρι διαφημίσεις. «Θα μπορείς να πας και να μιλήσεις στον Όζι, να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις και εκείνος θα σου απαντήσει. Μπορείς ακόμα και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία μαζί του», κατέληξε.