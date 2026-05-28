Η Adidas συνεχίζει την προώθηση του επερχόμενου Μουντιάλ με μια ξεχωριστή animated διαφήμιση, έχοντας πρωταγωνιστές τον Χουλιάν Άλβαρες και τον αγαπημένο χαρακτήρα της Disney, Γκούφι.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία στα social media, ο Άλβαρες εμφανίζεται να εκτελεί δυνατά σουτ, με τον Γκούφι να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια σε ρόλο τερματοφύλακα και μάλιστα να πιάνει τα περισσότερα, όμως στο τέλος ο Αργεντίνος σκοράρει. Η διαφήμιση έχει έντονο ποδοσφαιρικό και χιουμοριστικό χαρακτήρα, αποτελώντας μέρος της συνεργασίας της Adidas με τη Disney ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μάλιστα, στην ανάρτηση, ο Ντόναλντ Ντακ είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μπλουζάκια της Adidas, ενώ στην αρχή ζωγραφίζει τα λογότυπα των δύο εταιριών.