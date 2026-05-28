Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στις 21 Μαΐου, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες εξαφάνισης. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαΐου, με πλήθος κόσμου να αποχαιρετά τον άτυχο νέο.

Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι που τον είχαν γνωρίσει από τα μαθητικά του χρόνια βρέθηκαν στην τελετή για να του πουν το τελευταίο αντίο. Η σορός του είχε τοποθετηθεί σε λευκό φέρετρο, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη από τη θλίψη για τον πρόωρο χαμό του.

Την είδηση της κηδείας γνωστοποίησαν τα Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» με ανάρτηση στο Facebook, καθώς ο Αλέξης Τσικόπουλος υπήρξε μαθητής του σχολείου. Εκπρόσωποι και εργαζόμενοι των Εκπαιδευτηρίων παρέστησαν στην εξόδιο ακολουθία, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που είχε συνδεθεί στενά με την εκπαιδευτική τους κοινότητα.

Η συγκίνηση των Εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος Παύλος»

Στην ανάρτηση με τίτλο «Καλόν παράδεισο!», τα Εκπαιδευτήρια αναφέρουν τη συγκυρία που προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση: μόλις τρεις ημέρες πριν, το σχολείο είχε γιορτάσει τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Αμέσως μετά, ακολούθησε η εξόδιος ακολουθία του πρώην μαθητή του. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «Έτσι είναι η ζωή, γλύκες και πίκρες…».

Οι άνθρωποι του σχολείου θυμήθηκαν τα χρόνια που ο Αλέξης βρισκόταν ανάμεσά τους, μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, σε μια περίοδο όπου οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να προσφέρουν στα παιδιά γνώσεις, εμπειρίες, αγάπη και χαρά.

Στο ίδιο μήνυμα, τα Εκπαιδευτήρια εκφράζουν την ευχή για ανάπαυση της ψυχής του και αιώνια γαλήνη, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον μαθητή του σχολείου Αλέξανδρο Γώγο, ιδιοκτήτη του Οίκου Τελετών «Η ζωή μετά θάνατον», τον οποίο ευχαρίστησαν για τη φροντίδα της σορού, με σεβασμό προς τον νεκρό και την οικογένειά του.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τα Χανιά

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος είχε βρεθεί νεκρός κοντά σε εκκλησάκι, σε περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρες και Τζιτζιφές, στον Αποκόρωνα Χανίων. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο 33χρονος γιατρός αγνοούνταν για περίπου έξι μήνες πριν από τον εντοπισμό του.

Το μήνυμα των Εκπαιδευτηρίων ολοκληρωνόταν με λόγια αποχαιρετισμού προς τον πρώην μαθητή τους: «Καλή ανάπαυση, μαθητή μας, αιωνία σου η μνήμη! Το καπελάκι του αγαπημένου σου Σχολείου ας σε συνοδεύει στην τελευταία σου κατοικία».