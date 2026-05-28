Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε ένας 21χρονος Αυστριακός, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου στη Βίνερ Νόιστατ.

Μετά από πολύωρη διάσκεψη, οι ένορκοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, περιλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με τρομοκρατία, τον Μπέραν Α., ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι θεωρούσε καθήκον του να «κάνει τζιχάντ». Ο ίδιος δικαζόταν από τον περασμένο μήνα μαζί με έναν συνομήλικό του, τον Άρντα Κ., ενώ οι αρχές πιστεύουν ότι μαζί με έναν τρίτο άνδρα, τον Χάσαν Ε., είχαν συγκροτήσει πυρήνα με στόχο επιθέσεις.

Ο Άρντα Κ. κρίθηκε επίσης ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών.

Το πρωί, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς με καλυμμένα πρόσωπα. Κατά την τελευταία ημέρα της δίκης παρέμειναν σιωπηλοί, με σκυμμένα κεφάλια, ενώ δύο ειδικοί κατέθεσαν ότι δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ψυχικής ασθένειας στον Μπέραν Α.

Ο νεαρός συνελήφθη την παραμονή της πρώτης συναυλίας της σταρ, ύστερα από πληροφορίες που παρείχαν οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Σχέδιο επίθεσης και διεθνείς διασυνδέσεις

Ο Μπέραν Α. κατέθεσε ότι είχε λάβει οδηγίες από το Ισλαμικό Κράτος, στο οποίο ήταν μέλος από το 2023, και προσπάθησε να κατασκευάσει βόμβα. Ανέφερε επίσης ότι ταξίδεψε στο Ντουμπάι, όπου αγόρασε δύο μαχαίρια με σκοπό να επιτεθεί σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τον Μάρτιο του 2024, αλλά «πανικοβλήθηκε» και δεν προχώρησε.

Μαζί με τον Άρντα Κ. και τον Χάσαν Ε. σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στη Μέκκα, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι. Οι δύο πρώτοι επέστρεψαν στην Αυστρία χωρίς να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, ενώ ο Χάσαν Ε. παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία, όπου επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις ανθρώπους. Συνελήφθη και αναμένεται