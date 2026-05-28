Μια ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα της Πέμπτης (28/05/2026) τα Τρόπαια Γορτυνίας στην Αρκαδία, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή και έντονη ανησυχία σε κατοίκους και αγρότες.

Η καταιγίδα εκδηλώθηκε ξαφνικά και με μεγάλη ένταση, καλύπτοντας μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους του χωριού με πυκνό στρώμα χαλαζιού. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι κάτοικοι θύμιζαν περισσότερο χειμωνιάτικο τοπίο παρά ανοιξιάτικο σκηνικό.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας αιφνιδίασε τους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις εντυπωσιακές σκηνές. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από τη χαλαζόπτωση αναρτήθηκαν γρήγορα στα social media, αποτυπώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, κυρίως σε χωράφια με κηπευτικά, ενώ υπάρχουν αναφορές και για καταστροφές σε άλλες παραγωγές.

Οι αγρότες εκφράζουν φόβους για σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, καθώς το χαλάζι έπληξε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.