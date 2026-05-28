Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/5) σε προαύλιο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης. Οι φλόγες έγιναν γρήγορα αντιληπτές, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του σε παρακείμενους χώρους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κτίρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.