Με νίκη ολοκληρώθηκε το βράδυ της φιέστας του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν της ΑΕΚ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της Stoximan GBL, και πλέον βρίσκονται μία νίκη μακριά από τους τελικούς.

Ομαδικό μπάσκετ από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (20 ασίστ), ατσάλινη άμυνα, τρίποντα των Πίτερς, Βεζένκοφ και καρφώματα των Χολ και Τζόουνς έδωσαν την νίκη, απέναντι σε επίσης πολύ ομαδική ΑΕΚ (23 ασίστ) που έδωσε τα πάντα και κρατήθηκε σκετικά κοντά στο σκορ για 25 λεπτά, όμως από την τρίτη περίοδο και μετά έμεινε από δυνάμεις.

Ο Πίτερς ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε στο Final Four και ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 17 πόντους.

Οι Χολ και Βεζένκοφ είχαν από 13 πόντους, οι Ντόρσεϊ και Τζόουνς ακολούθησαν με 10, ενώ για την Ένωση ο Γκρέι, όντας πρώτος σκόρερ του αγώνα, τελειώσε με 22.

Ο αγώνας

Ξεκίνημα με ρυθμό και… buzzer beater Βεζένκοφ

Η ΑΕΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένη στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε την χαλαρότητα του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά, βρίσκοντας λύσεις κοντά στο καλάθι με τον Σκορδίλη και σκορ από τους Γκρέι και Φλιώνη για το αρχικό προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν γρήγορα, με τους Ντόρσεϊ και Μόρις να δίνουν επιθετικό ρυθμό και να γυρίζουν το ματς. Το highlight της περιόδου ανήκε στον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ευστόχησε σε απίθανο σουτ από το κέντρο στην εκπνοή για το 26-19.

Ο Πίτερς ανέβασε τη διαφορά

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός άρχισε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του, έχοντας τον Άλεκ Πίτερς σε εξαιρετική κατάσταση. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν τον έλεγχο και με λύσεις από Λαρεντζάκη και Πίτερς έστειλαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Η ΑΕΚ προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ με Νάναλι και Χαραλαμπόπουλο, μειώνοντας πριν το φινάλε του ημιχρόνου σε 46-38.

Αντέδρασε η ΑΕΚ, απάντησε ο Ολυμπιακός

Η Ένωση μπήκε δυνατά μετά την ανάπαυλα και με τον Γκρέι να παίρνει πρωτοβουλίες πλησίασε στο -5. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα, βρίσκοντας λύσεις με Γουόκαπ και Χολ, ενώ ο Βεζένκοφ κράτησε σταθερά μπροστά τους Πειραιώτες όταν η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει. Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τζόουνς στο τέλος της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 71-57 και έδωσε νέα ώθηση στους γηπεδούχους.

«Καθάρισε» το ματς και έκανε το 1-0

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην ΑΕΚ. Με τον Πίτερς να συνεχίζει να σκοράρει με συνέπεια και την άμυνα να λειτουργεί αποτελεσματικά, η διαφορά έφτασε ακόμα και στους 20 πόντους. Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει με Γκρέι και Λεκαβίτσιους, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν απόλυτα τον έλεγχο και έφτασαν άνετα στη νίκη, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα:

26-19, 46-38, 71-57, 94-77.