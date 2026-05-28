Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, 28 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Κρυονερίου Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 89χρονος ημεδαπός προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 14:36, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε πρανές οδού, με τη χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε όμορες ιδιοκτησίες, ενώ η περαιτέρω εξάπλωσή της απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578,125 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 28 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 352 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 294.999,475 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 59 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.